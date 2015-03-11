У США зареєстровано новий протигрибковий препарат

Лікарський засіб, зареєстрований під торговим найменуванням Креземба (Cresemba), призначений для терапії інвазивних аспергильоза і мукоромікоза у дорослих пацієнтів, пише remedium.ru.

Як повідомляється в прес-релізі відомства, препарат буде доступний у формах для перорального та внутрішньовенного введення. Креземба (МНН ізавуконазол - isavuconazole) відноситься до класу азольних антимікотиків, що впливають на клітинну мембрану грибка.

Рішення про реєстрацію лікарського засобу було прийнято після вивчення результатів клінічних досліджень, проведених за участю 516 пацієнтів з аспергільозом. В залежності від групи, учасники отримували новий препарат або раніше зареєстрований вориконазол. Результати досліджень підтвердили безпеку та ефективність використання Креземби у терапії грибкових інфекцій. Найбільш поширеними побічними ефектами нового ЛЗ є нудота, блювання, діарея, головний біль. Також препарат може викликати серйозні алергічні реакції.

Інвазивні грибкові інфекції є частим ускладненням у різних категорій пацієнтів з ослабленою імунною системою. Такі інфекційні захворювання відрізняються важкими клінічними проявами і високою летальністю. Багато збудників інвазивних мікозів характеризуються стійкістю до вживаних в даний час протигрибкових препаратів, а деякі з них - полірезистентні.