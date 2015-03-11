Чим небезпечний надлишок в організмі вітаміну D

Результати їх роботи були опубліковані в Journal of Endocrinology and Metabolism.

До цього моменту дослідники отримали багато доказів негативного впливу дефіциту вітаміну D на здоров'я людини. Зокрема, нестачу вітаміну пов'язують з розвитком атеросклерозу і порушенням розумових здібностей у старості. Однак досі не проводилися дослідження того, як відбивається на стані людини профіцит вітаміну D, пише remedium.ru.

У рамках дослідження, вчені проаналізували показники смертності від серцево-судинних захворювань і дані про вміст 25-OH вітаміну D (основного продукту розпаду вітаміну) в крові близько 250 тисяч жителів Данії.

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Протягом 7 років було зафіксовано 16645 випадків смерті, з них 5454 сталися через серцево-судинних захворювань. Як свідчать результати роботи, з найменшим ризиком смерті був асоційований рівень 25-OH вітаміну D рівний 70 наномоль/літр. При перевищенні позначки в 100 наномоль/літр різко зростав ризик смерті від ССЗ. Така ж закономірність була відзначена при зниженні рівня вітаміну D нижче 50 наномоль/літр.

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За словами авторів роботи, отримані ними дані вкрай важливі, так як останнім часом багато говориться про користь цього вітаміну, і багато пацієнти намагаються як можна більше споживати добавок з вітаміном D.