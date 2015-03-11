Фізичні вправи допоможуть позбутися депресії

Здається очевидним, що фізичні вправи покращують настрій, але це було важко довести науковими методами. Одна з проблем таких досліджень полягає в тому, що пацієнти з депресією, зазвичай, не хочуть проявляти будь-який вид активності.

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У новому дослідженні учених з Великобританії і Канади використовувала дані масштабного випробування, яке включало людей, що народилися в період одного тижня березня 1958 року, пише med2.ru.

Дослідники з Університетського коледжу Лондона і Університету Макгілл оцінили їх загальні симптоми депресії - порушення сну, втому, дратівливість і неспокій у вікових відмітках 23, 33, 42 і 50 років. При складному статистичному аналізі вони виявили, що більш активні люди завжди відчували менше проявів депресії і навпаки.

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Висновки, засновані на спостереженні 11 000 дорослих чоловіків і жінок у віці від 23 до 50 років, корелюють з результатами попередніх досліджень, свідчать про те, що фізичні вправи роблять сильний ефект на депресію, хоча вони далеко не панацея. Тим не менш, спорт покращує психічне здоров'я і знижує ризик розвитку депресії. Тож, активність - найкраща профілактика депресії.