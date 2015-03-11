Смартфони заважають мислити, стверджують експерти

У дослідженні, проведеному вченими з Університету Ватерлоо, взяли участь 660 осіб. Фахівці оцінили силу розуму і когнітивні навички добровольців, включаючи їх вербальні і математичні здібності. Також дослідники з'ясували, який склад розуму був у учасників - інтуїтивний або аналітичний, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вчені також попросили добровольців розповісти, як часто вони використовували смартфони. Дослідження показало: чим менше людина користувалася смартфоном, тим краще були розвинуті її когнітивні навички. Учасники, які рідко використовували смартфони, в основному мислили аналітично. За словами фахівців, люди з аналітичним складом розуму багато пам'ятають, тому їм не потрібні смартфони для пошуку потрібної інформації.

Через смартфони люди починають лінуватися. Пошук в Google поступово замінює природну цікавість. Намагаючись уникнути зайвих труднощів, людина дедалі частіше бере в руки смартфон, щоб щось дізнатися. Вчені вважають, що ця тенденція може призвести до негативних наслідків. Важливо зрозуміти, чим загрожує часте використання смартфонів до того, як вони стануть настільки невід'ємною частиною життя людей, що буде неможливо обходитися без них.