Щоденний прийом аспірину може запобігти розвитку раку - дослідження

Дослідження вчених засвідчили, що вживання аспірину зменшує можливість розвитку найнебезпечніших видів раку і кількість летальних випадків від цього захворювання приблизно на тридцять відсотків, пише infosmi.net.

Але є один мінус використання аспірину - це внутрішні кровотечі і інсульти. Втім експерти вважають, що основна маса людей виграє від профілактики, ніж постраждає від побічних ефектів.

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Вчений Jack Cuzick, який є автором дослідження, заявляє, що 75 мг на добу вистачить для запобігання раку. Дослідник виявив у своїх спостереженнях те, що протягом 10 років, рак кишечника, стравоходу і шлунка та смертність від них зменшилась завдяки завдяки прийому аспірину.

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Cuzick зазначає: « Є деяка кількість серйозних побічних ефектів, які не можна проігнорувати, однак щоденний прийом аспірину може знизити можливість виникнення раку».