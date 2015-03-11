У Львівській області судитимуть лікаря, через яку померло немовля

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, прокуратурою Львівської області минулого тижня затверджено і направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно лікаря.

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Як наголошується в повідомленні, лікар, як показав ряд експертиз, не провела ретельного динамічного спостереження за станом пацієнтки і неналежним чином виконувала свої професійні обов'язки, приймаючи пологи у жінки, в результаті чого її новонароджена дитина померла.

Дії медика кваліфіковані за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання своїх професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).