Вчені встановили, що вік, в якому стають батьками, впливає на кількість нащадків

Вивчення популяції домашніх горобців довело: чим старші батьки, тим менше дітей будуть мати їхні нащадки. Докладніше з результатами роботи вчених можна ознайомитися в журналі PNAS, повідомляє Газета.ру.

Взаємозв'язок між віком батьків і кількістю дітей у їх нащадків зазвичай простежується на прикладі людського суспільства. Однак у цьому випадку фахівці пояснювали закономірність тим, що діти, бачачи приклад власної сім'ї, не поспішають рано дарувати своїм батькам онуків. Тим не менш фахівцям вдалося довести, що вік батьків і кількість дітей у їх нащадків пов'язані епігенетичними факторами.

Учені протягом 12 років спостерігали за популяцією домашніх горобців, при цьому кров птахів час від часу піддавалася ретельному генетичного аналізу. Результати роботи довели, що літній вік матері негативно впливає на фертильність дочок, а поважний вік батька знижує фертильність синів, а це означає, що згодом вони народжують на світ менше дітей, ніж ті, хто був народжений від більш молодих батьків. Вчені заявляють, що їхня робота доводить: вік батьків вносить істотні зміни в епігенетичні фактори організму нащадків.