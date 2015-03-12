Чоловіки з низьким рівнем тестостерону схильні до депресії

У дослідженні, проведеному в Університеті Джорджа Вашингтона, взяли участь 200 чоловіків у віці від 20 до 77 років. Рівні тестостерону в учасників були нижче норми (від 200 до 350 нанограмів на децилітр). Вчені зібрали демографічну інформацію, вивчили історії хвороби, дані про прийом ліків і наявність гіпогонадизму, пише meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Потім фахівці знову виміряли рівень тестостерону у добровольців і оцінили рівень депресії за допомогою історії хвороби і Опитувальника стану здоров'я пацієнта (PHQ-9). 56% учасників дослідження набрали в опитувальнику 10 балів або більше. Вони мали симптоми депресії, відповідний діагноз і (або) приймали антидепресанти. Для порівняння: серед контрольної групи (пацієнтів відділення первинної медичної допомоги) депресивні симптоми зустрічалися у 15-22% людей. Серед американців з надмірною вагою і ожирінням від депресії страждає 5,6%.

Найбільш поширеними симптомами у чоловіків з низьким рівнем тестостерону виявилися еректильна дисфункція (78%), низьке лібідо (69%) і брак енергії (52%). Учасники дослідження також часто мали надлишкову масу тіла (39%) і страждали від ожиріння (40%). Крім того, у них був знижений рівень фізичної активності. 51% не приділяв часу ніяким фізичним навантаженням, крім ходьби.