Вегетаріанська дієта знижує ризик раку

Колоректальний рак тісно пов'язаний з дієтою людини. Наприклад, червоне м'ясо значно збільшує ризик даного захворювання, а їжа, багата клітковиною, захищає від цього виду раку, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News. Нове дослідження показало: запобігти розвитку раку товстої і прямої кишки допомагає вегетаріанська дієта.

Фахівці вивчили майже 380 випадків раку товстої кишки та 110 випадків раку прямої кишки. Ризик колоректального раку у вегетаріанців на 22% нижчий, ніж у м'ясоїдів. Вегетаріанська дієта знижувала ризик розвитку раку товстої кишки на 19%, а раку прямої кишки - на 29%.

У вегетаріанців, які їли молоко і яйця, ризик був нижчий на 18%, у тих, хто їв рибу - на 43%, а у напіввегетаріанців - на 8%. Так, правильна дієта рятує не тільки від ожиріння, гіпертонії, діабету і передчасної смерті, а й від колоректального раку. У зв'язку з цим фахівці вкотре радять людям задуматися про свій раціон.