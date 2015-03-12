Чому чоловіки худнуть швидше за жінок

Чоловікам набагато легше, ніж жінкам, зігнати зайву вагу і привести все тіло в чудову фізичну форму. Причому це зовсім не залежить від дієт, яких вони будуть дотримуватися, пише scienceblog.ru. Вчені спробували пояснити, з чим це пов'язано.

На втрату ваги впливає багато факторів, до яких належать інтенсивність фізичних тренувань, режим харчування, вага людини й ін. Але навіть враховуючи їх всі, чоловік все одно буде худнути набагато швидше. Справа в тому, що чоловіки за своєю природою практично завжди важать більше жінок, а значить на вчинення будь-якого руху знадобиться більше енергії. Саме тому навіть сидячи на дивані і зрідка змінюючи позу чоловік буде спалювати набагато більше калорій, ніж жінка. Це ще обумовлюється тим, що у чоловіків більше м'язової маси, яка здатна за короткий час спалити зайві калорії.

На відміну від жінок, чоловіки більшу частину свого часу проводять на роботі, тому в них іноді навіть не вистачає часу, щоб перекусити. Жінка ж, займаючись домашніми справами, може дозволити собі часто перекушувати, а також вона часто куштує їжу під час приготування навіть не думаючи, що це якось може позначитися на її фігурі. Крім цього, чоловіки не схильні під час емоційних потрясінь насідати на солоденьке, тому навіть докладаючи мінімум зусиль вони зможуть підтримувати своє тіло у чудовому стані.