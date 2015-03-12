Вода без газу прискорює обмін речовин

Всім відомо, що набір зайвої ваги призводить до численних хвороб, таких як хвороби серця і цукровий діабет, пише healthyliving.com.ua.

До того ж, надмірна вага впливає на розвиток людського організму, зменшуючи його тривалість життя. Британські вчені з'ясували, що обмін речовин можна істотно прискорити за рахунок щоденного вживання великої кількості води без газу (6-8 склянок), тобто 1,5-2 літра рідини.

Також дієтологи рекомендують пити зелений чай, який допоможе в боротьбі з надлишковою вагою. Фахівці запевняють, що кожен ранок повинен починатися з повноцінного сніданку, що складається на 50% з вуглеводів і білків, а протягом дня дієтологи рекомендують вживати яловичину, яйця, рибу і горіхи.

Вчені додали, що силові вправи відіграють незначну роль в процесах прискорення метаболізму (2-3%).