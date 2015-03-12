Жителям Індії загрожує мутований вірус свинячого грипу

Вчені стверджують, що епідемія свинячого грипу, що почалася в Індії в грудні минулого року і вже забрала життя понад 1200 людей, є більш небезпечною, ніж здається на перший погляд, оскільки вірус грипу мутував. Детальніше зі звітом про роботу фахівців можна ознайомитися в журналі Cell Host & Microbe, повідомляє Газета.ру.

За час, що минув з початку епідемії, 20 тис. жителів Індії захворіли свинячим грипом, а більш як 1200 людей загинули. Найбільше постраждали жителі штатів Гуджарат і Раджастхан. Лікарі провели дослідження штаму грипу, який викликав епідемію, і з'ясували, що вірус мутував, ставши більш небезпечним і стійким до лікування. Вивчення нового штаму ускладнюється ще й тим, що в базу даних, що містить інформацію по всі штами грипу, внесені дані лише про два віруси, які сформувалися в умовах Індії, а це означає, що у вчених немає достатньої кількості інформації для вивчення захворювання.

Лікарі стверджують, що будуть робити все можливе, щоб розробити вакцину від свинячого грипу до початку 2016 року. Поки препарату ще немає, індійській владі слід вжити необхідних заходів, щоб запобігти поширенню вірусу і, по можливості, знизити число жертв.