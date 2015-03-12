Триразове харчування є шкідливим - дослідження

Більшість людей їдять три рази в день. Але, на думку історика Ебігейл Керролл, від цього режиму варто відмовитися. Він є культурною надбудовою, а, приміром, корінні жителі Америки правильніше харчувалися, поки не прийняли триразове харчування. Їх режим харчування сильно залежав від сезону. Іноді люди голодували і пропускали прийом їжі, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Це підтверджує теорію про те, що слід 2 рази на тиждень скорочувати калорійність раціону до 500 калорій. Це дозволить скинути вагу, збільшити тривалість життя та знизити тиск. Університет Південної Каліфорнії, наприклад, встановив: якщо голодувати по 2-4 дня кожні півроку, можна запустити режим виживання. Організм почне використовувати запаси жиру, цукру, стане розщеплювати старі клітини. У підсумку імунітет отримає перезавантаження, давши тим самим кращий захист від хвороб.

Більше того, взагалі немає підстав вважати, що триразове харчування корисне. За словами історика, рекламні кампанії виробників пластівців і соку зробили сніданок чи не найважливішим прийомом їжі. Але Університет Бата довів, що наявність або відсутність сніданку ніяк не впливала на загальний обсяг калорій, поглинених за день.