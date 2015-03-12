За 2 тижні у Ліберії не виявлено жодного хворого на лихоманку Ебола

Такі дані наводяться в останній доповіді ВООЗ, пише remedium.ru .

Згідно зі стандартами ВООЗ, якщо протягом наступних 42 днів не буде зазначено нових випадків інфікування, Ліберія буде оголошена вільною від лихоманки Ебола. Варто відзначити, що півроку тому в країні щотижня лихоманкою хворіли понад 300 осіб.

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За останніми даними ВООЗ, з весни минулого року на геморагічну лихоманку заразилися понад 24,2 тис. осіб, майже 10 тис. померли. Ліберія, Гвінея і Сьєрра-Леоне найбільше постраждали від епідемії вірусного захворювання.

Раніше глави західноафриканських країн оголосили про намір за два місяці звести до нуля нові випадки зараження. Про готовність впоратися до середини квітня з епідемією розповіли президенти Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне за підсумками спільної зустрічі, яка пройшла в Конакрі.