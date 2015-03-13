В Африці від лихоманки Ебола померли 10 тис. осіб - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що нинішній спалах вірусу Ебола у Західній Африці забрав життя більш як 10 тис. осіб.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, за новими даними ВООЗ, усього було зафіксовано понад 24 тис. випадків захворювання в Сьєрра-Леоне, Гвінеї та Ліберії.

Британська військовослужбовець-медик, яка заразився вірусом у Сьєрра-Леоне, повернувся до Великої Британії і перебуває у госпіталі в Лондоні під спостереженням.

Вона стала першою хворою з 700 британських військових, які допомагають боротися з вірусом.