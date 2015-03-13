Чому люди можуть чути голоси

Слухові галюцинації характерні для багатьох психічних захворювань, таких як шизофренія і біполярний розлад. Однак іноді голоси чують люди без психічних розладів. Від 5 до 15 відсотків дорослих протягом життя переживають епізоди слухових галюцинацій, пише meddaily.ru з посиланням на Business Standard.

В онлайн-опитуванні вчених з Університету Дарема взяли участь 153 особи, які чули голоси. Більшість респондентів страждали від психічних захворювань, але у 26 не було проблем з психікою. 81% опитаних чули кілька голосів. У 70% голоси мали характерні особливості. У 66% учасників під час галюцинацій виникали тілесні відчуття, наприклад, жар або поколювання в руках і ногах.

Голоси, які приносили з собою тілесні відчуття, респонденти часто називали грубими і жорстокими. У деяких випадках такі голоси були пов'язані з епізодами травми. Багато хто через голоси відчували стрес, тривогу і страх, але 31% опитаних заявили, що голоси викликали в них позитивні емоції. Судячи з усього, до кожної людини, яка страждає від слухових галюцинацій, необхідний індивідуальний підхід.