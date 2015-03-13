Корисні властивості авокадо

Крім того, один авокадо містить колосальну кількість клітковини - 13 грамів, що становить майже 50% нашої добової норми харчових волокон. Це набагато більше, ніж можуть дати нам більшість інших фруктів, тому авокадо є одним з найкращих продуктів для лікування запору.

67% жирів в авокадо - мононенасичені, 16% - полі ненасичені і тільки 15% відносяться до класу насичених жирів. Основною моно ненасиченою жирною кислотою в авокадо є олеїнова, яка може запобігти розвитку ряду серйозних захворювань. Наприклад, у дослідженні, опублікованому в 2004 році, було встановлено, що олеїнова кислота корисна для зниження факторів ризику для серцево-судинних захворювань.

Вчені також виявили, що олеїнова кислота, яка міститься в цих плодах, може пригальмувати негативні наслідки запальних процесів у пацієнтів з цукровим діабетом.