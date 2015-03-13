Японія надала Україні грант на реалізацію благодійних проектів в медицині

Японія надала Україні грантові кошти загальним обсягом 810 тис. дол. на реалізацію дев'яти благодійних проектів із ремонту шкіл на сході країни й купівлі медичного обладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду було підписано послом Японії Шігекі Сумі й представниками українських благодійних організацій.

«Я дуже радий тому, що в нас проходить церемонія підписання контракту за дев'ятьма проектами в Україні. Ми чудово розуміємо, в якому складному становищі знаходиться сьогодні Україна, і хочемо надати максимальну допомогу», - сказав Сумі.

За словами посла, грантові кошти буде використано на капітальний ремонт шкіл, що постраждали внаслідок військових дій на сході країни, а також у регіонах, прилеглих до зони конфлікту.

Крім того, гроші, виділені японським урядом, підуть також на закупівлю діагностичного та іншого дорогого обладнання для медичних закладів.

«Ми чудово розуміємо, що найбільш постраждалими регіонами є східні регіони України, тому ми надаємо допомогу прилеглим регіонам», - зазначив посол.

Як повідомляв УНІАН, уряд Японії має намір виділити Україні додатковий пакет фінансової допомоги обсягом 300 млн дол. для поповнення золотовалютних резервів Національного банку. Надані кошти будуть доповненням до 1,5 млрд дол. фінансової допомоги, виділеної Україні в 2014 році.

Крім того, Японія готова виділити ще 16,6 млн дол. як грант на реалізацію інфраструктурних проектів.