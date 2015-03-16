Кращий час для вживання кави

Вважається, що кава вранці тонізує і дає бадьорість на цілий день, пишуть іноземні ЗМІ. Але вчені довели, що найкращий час для вживання кави - після 14:00, коли найбільше відчувається втома. Обідня чашка кави піднімає тонус, сприяє роботі головного мозку, підвищує концентрацію уваги, пише telegraf.com.ua.

Це пояснюється тим, що кофеїн блокує дію нейромедіатора аденозину, роль якого полягає в стимуляції сонних рефлексів. А кофеїн виступає в ролі стимулятора нейронів і тонізуюче впливає на центральну нервову систему, що сприяє поліпшенню уваги і настрою. Ще кава є продуктом багатим на антиоксиданти.

Вчені встановили, в якому обсязі вживати каву без шкоди своєму здоров'ю - 2 чашки або 400 мг. А на роль ранкового напою куди краще підійде свіжовичавлений яблучний сік з морквою.