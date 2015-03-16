Китай може скасувати "політику однієї дитини"

Виступаючи на прес-конференції, прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що уряд зважує всі "за" і "проти" цього рішення, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Китайська влада в 2013 році змінила правило "одна родина - одна дитина", дозволивши сім'ям мати двох дітей у випадку, якщо один із батьків був єдиною дитиною в сім'ї.

"Політика однієї дитини" в Китаї до проведення реформи призводила до того, що більшість міських пар могли мати тільки одну дитини, а сільським родинам дозволялося мати двох дітей, якщо первістком була дівчинка.

Як повідомлялося, Китай упровадив політику однієї дитини на одну родину в 1970-і роки з метою стримати бурхливе зростання населення країни.

Зростання населення Китаю поступово сповільнюється, і до 2050 року більш як чверть населення країни становитимуть люди віком понад 65 років.

Першого відчутного результату політики однієї дитини Китай зазнав у 2013 році, зафіксувавши скорочення працездатного населення. З початку 2013 до початку 2015 року скорочення населення у працездатному віці становило 3,7 млн осіб.