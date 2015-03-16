Гомеопатія не має підтвердженої ефективності - дослідження

Гомеопатія - один із стародавніх способів лікування. Хоча діюча речовина гомеопатичних ліків розведена в десятки тисяч разів і в самому препараті фактично відсутня, пацієнти все одно можуть відчути поліпшення - просто тому, що вірять в ефективність гомеопатії, і спрацьовує ефект плацебо, пише Здоров'я.

Проте велика кількість державних коледжів і університетів, де вчать на гомеопатів, насторожує уряди різних країн. Наприклад, у 2010 році у Великобританії гомеопатію визнано неефективною і не схвалюється її використання у медичних цілях.

Тепер до такого ж висновку дійшли в Австралії.Рішення підкріпили аналізом 225 статей у рецензованих наукових журналах. Результати всіх цих робіт свідчать, що гомеопатичне лікування не має підтвердженої ефективності проти жодної хвороби. Тому всім державним освітнім установам Австралії буде рекомендовано закрити програми навчання на гомеопатів, які не пройшли акредитацію і не відповідають сучасним науковим знанням. Приватні вузи зможуть продовжувати працювати в звичайному режимі. Також ніхто не забороняє продавати гомеопатичні засоби, але якщо сам уряд країни просить поставитися до гомеопатії зі скептицизмом, це хороший привід задуматися, чи варто довіряти своє здоров'я вживанню таких препаратів.