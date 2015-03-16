Якщо їсти в певний час, можна зберегти фігуру

Це довели співробітники Університету Сан-Дієго і Солковського інституту біологічних досліджень. Як показав експеримент, скорочення часового вікна, що виділяється на споживання їжі, у плодових мушок, дозволяло запобігти хворобам серця, пов'язаним зі старінням і раціоном, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Виявилося, що гени, відповідальні за циркадні ритми, пов'язані з даним феноменом. Правда, учені поки що не знають, як саме. Раніше було встановлено, що люди, які протягом дня споживають їжу пізніше за інших або вночі, ризикують більшою мірою заробити хвороби серця.

У свою чергу, розшифровка РНК плодових мушок, що проводилася на різних стадіях експерименту, дозволила показати, які саме гени змінювалися внаслідок скорочення часового вікна, відведеного на прийом їжі. В цілому вдалося виділити три генетичні шляхи, пов'язаних із цими процесами.

Перший був пов'язаний з білком, кодованим геном TCP-1. Другий - з мітохондріальними комплексами перенесення електронів. Третій - з набором генів, що відповідають за циркадні ритми. Дане відкриття в перспективі дозволить розробити особливі режими харчування, що захищають від ожиріння і хвороб серця.