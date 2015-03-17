Вчені виявили універсальний "вимикач росту" в ракових клітинах

Міжнародна група медиків виявила загальний для багатьох ракових клітин набір білків, поява яких в околицях пухлини різко уповільнює її зростання, що може бути використано для лікування раку та полегшення життя хворим, пишуть РИА Новости, посилаючись на статтю в журналі Oncogene.

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"Ми думали, що, коли ракові клітини "божеволіють", втрачають контроль над собою. Але виявилося, що насправді у цих божевільних клітин зберігається якась частина пам'яті про "законослухняний" стан і те, як ведуть себе гарні клітини, що сильно здивувало нас. Це і є те, чому наше відкриття є настільки серйозним і важливим", - заявив Антон Веллштайн (Anton Wellstein) з університету Джорджтауна (США).

Веллштайн і його колеги виявили, що ракові клітини зберегли здатність контролювати свій поділ, незважаючи на великі пошкодження в структурі ДНК, практично випадково. Один з авторів статті помітив, спостерігаючи за ростом зразків пухлин у пробірках, що ракові клітини з "перенаселених" судин набагато гірше проникали у здорові тканини піддослідних тварин.

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Відмінності в швидкості росту пухлин здивували біологів, і вони спробували знайти причину цього незвичайного феномена, порівнявши білковий вміст ракових клітин. Виявилося, що причиною уповільнення росту клітин з "перенаселених" пробірок було те, що в них була включена і виявляв більшу активність ланцюжок білків Hippo, що керують розмірами органів під час росту зародка.

"Гіпотетично можна зробити одні і ті ж ракові клітини агресивними або спокійними в залежності від того, чи включений Hippo чи ні, і це дійсно вражає наше уявлення. З точки зору генетики і спокійні, і агресивні клітини абсолютно однакові, єдине, що відрізнялося, - активність цього метаболічного каскаду", - продовжив Веллштайн.

За його словами, повноцінна версія Hippo присутня, як показали експерименти в своїй лабораторії, не в одному, а практично у всіх розповсюджених різновиди раку, в тому числі раку грудей, простати, підшлункової залози і легенів. Як вважають вчені, препарати, що активують Hippo, можна буде використовувати для уповільнення розвитку раку на ранніх стадіях та запобігання його метастазування.