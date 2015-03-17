Кохання змінює структуру мозку людини - вчені

Результати дослідження опубліковані в журналі Frontiers in Human Neuroscience, передає "Новое время". "Ми можемо опинитися на крок ближче до відкриття, що таке любов, завдяки науковому дослідженню, надавши перші емпіричні докази змін в головному мозку, спричинених любов'ю", - сказано у висновках.

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Для свого дослідження нейрофізіологи використовували метод магнітно-резонансної томографії, провівши цю процедуру на ста добровольцях-студентах Південно-західного університету (Чунцін, Китай). Всі учасники були розділені на 3 групи: тих, хто закоханий на момент дослідження, тих, хто тільки що розлучився з парою, і тих, хто давно не підтримував любовні відносини.

Як показали результати сканування мозку, у представників першої групи більш активно працювали ділянки мозку, які відповідають за систему винагороди, мотивацію та управління емоціями, а також соціальне пізнання.

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У тих, чиї відносини були перервані, активність цих зон виявилася зниженою. Причому чим довше кандидат був без відносин, тим нижче була активність цих частин мозку. У той же час тільки у цієї групи інтенсивно працювало хвостате ядро мозку.

Мозок незакоханих учасників дослідження відрізнявся менш яскраво вираженою активністю мозку.

За словами керівника групи, професора Сяочу Чжана, до цих пір не було відомо чи впливають романтичні почуття на функціональну архітектуру мозку.

Дослідники відзначили, що їх дослідження успішно отримали "перші емпіричні докази змін функціональної архітектури головного мозку під впливом любові".