Проблеми зі сном можуть зумовити розвиток цукрового діабету

Як пише ВВС, дані, оприлюднені на щорічній зустрічі Endocrine Society, свідчать, що збільшення часу на сон може допомогти пацієнтам.

Експерти, які прослухали ці результати, назвали їх цікавими та закликали протестувати їх на більшій вибірці.

Попередні дослідження вже виявили, що позмінна робота може швидко привести організм у переддіабетний стан.

Припускають, що порушення роботи біологічного годинника впливає на природний ритм вироблення гормонів у організмі, а це призводить до багатьох проблем зі здоров'ям.

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Ритм сучасного життя змушує багатьох людей жертвувати сном, а потім намагатися компенсувати це вихідними. Вчені досліджують, який вплив це має на здоров'я.

Навіть лише 30 недоспаних хвилин на день впливають на ожиріння та процес випрацювання інсуліну в організмі, каже професор Шахрад Тахері з Weill Cornell.

За його словами, лише зараз науковці починають усвідомлювати, який вплив недосипання має на метаболізм.