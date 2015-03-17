Носії генів аутизму мають високий рівень інтелекту

Нові докази, що виявили вчені з університетів Едінбурга (Universitу of Edinburgh) і Квінсленда (Queensland Institute for Medical Research), з'єднують генетичні фактори, пов'язані з аутизмом, і когнітивні здібності у здорових людей, повідомляє med2.ru.

Як співвідносяться аутизм та інтелект, до кінця зрозуміло, кажуть дослідники. До 70% людей з таким захворюванням мають розумову відсталість, а в деяких не спостерігається сильних відхилень від середнього або навіть виявляється підвищений рівень невербального інтелекту.

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Дослідники проаналізували ДНК і протестували когнітивні здібності майже 10 тисяч осіб із загальної популяції Шотландії. Було виявлено, що навіть серед людей без аутизму присутні генетичні риси, пов'язані з хворобою. І у цих людей в середньому краще результати когнітивних тестів. Тобто, аутистичні гени можуть давати їх носіям невеликі інтелектуальні переваги - якщо у них не розвинувся аутизм.