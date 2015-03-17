Гормональні контрацептиви можуть спровокувати розвиток хвороби Крона

Жінки, що приймають контрацептиви протягом мінімум п'яти років, у три рази частіше страждають від хвороби Крона, небезпечного захворювання, що вражає травну систему і викликає запальний процес. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Telegraph, можливо, саме контрацептиви стоять за небувалим зростанням захворюваності за останні 50 років (саме в 60-ті почалася ера оральних контрацептивів).

Також ризик хвороби Крона підвищують засоби екстреної контрацепції (таблетки, випиваються на ранок після незахищеного статевого контакту з метою запобігання вагітності). Такі висновки були зроблені за результатами аналізу 230000 американок, що проводилося гастроентерологом доктором Хамедом Калілі.

Судячи з усього, самі контрацептиви не викликають хворобу Крона. Але ось поєднання факторів і генів призводять до неприємних наслідків. Точно ясно, що в групу ризику потрапили жінки, які мають генетичну схильність до хвороби Крона. Тобто, якщо в сім'ї вже є особи з цим діагнозом, краще утриматися від прийому контрацептиву.

Нагадаємо: хвороба Крона викликає труднощі у перетравленні їжі, а також може призвести до втоми, діареї та анемії. Хвороба, як відомо, посилюється курінням. На жаль, ліки проти захворювання немає. Лікарі можуть лише зменшувати запалення і боротися з симптомами.