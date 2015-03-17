Хронічне недосипання збільшує ризик серцево-судинних захворювань

Виявляється, через брак сну вночі підвищується артеріальний тиск. Це з'ясували дослідники з Клініки Майо. Високий кров'яний тиск є одним з основних факторів ризику розвитку хвороб серця і судин, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У дослідженні, яке тривало 16 днів, взяли участь 8 здорових осіб у віці від 19 до 36 років. Перші 4 дні добровольці пристосовувалися до нових умов. Потім вони протягом 9 днів спали по 4 або по 9 годин на добу. Ще 3 дні зайняв відновлювальний період. Вчені на кожному етапі дослідження регулярно вимірювали артеріальний тиск учасників.

В ті ночі, коли добровольці спали мало, їх артеріальний тиск становив в середньому 115 на 64 міліметра ртутного стовпа. Коли учасники спали достатньо (за 9 годин), їх тиск був нижчим (105 на 57 міліметрів ртутного стовпа). При нестачі сну вночі тиск не знижувався, а частота серцевих скорочень була вищою, ніж в ті ночі, коли добровольці спали по 9 годин.