Гіпоглікемічні препарати можуть підвищувати ризик серцевої недостатності у пацієнтів з діабетом

Такий висновок був зроблений за результатами дослідження,опублікованого в The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Для оцінки ризику застосування гіпоглікемічних засобів автори роботи проаналізували результати 14 клінічних досліджень, в яких взяли участь понад 95 тис. пацієнтів, пише Ремедіум. У мета-аналіз включалися лише клінічні дослідження, в яких проводився облік серцево-судинних захворювань і ускладнень.

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Аналіз зібраної інформації показав, що з 95502 учасників КД гіпоглікемічних ЛЗ у 3907 людей (4%) розвинулася серцева недостатність. Причому у пацієнтів, які отримували найбільш інтенсивну терапію, ризик серцевої недостатності зростав на 14%.

Як пояснив провідний автор дослідження д-р Якоб Юдел (Jacob Udell), підвищена ймовірність серцевої недостатності була безпосередньо пов'язана з типом гіпоглікемічної терапії. Так, найвищий ризик був асоційований з агоністами гамма-рецепторами, які активуються проліфератором пероксисом (PPAR-γ).

Вчені також підрахували, що кожен кілограм, скинутий завдяки застосуванню протидіабетичної медикаментозної терапії, на 7% підвищує ймовірність серцевої недостатності.