Американські генетики вимагають заборонити редагування ДНК людських ембріонів

Ряд дослідників по всьому світу готові провести таку операцію вже не на соматичних клітинах, а на людському ембріоні. Коаліція американських генетиків вважає, що це жахлива ідея. Редагування ембріонів проблематично, оскільки це може мати довгострокові непередбачувані наслідки, пише med2.ru.

ДНК виправляють нуклеазою. Проте методика її використання до цих пір не відпрацьована: фермент працює по-різному в залежності від концентрації та типу клітини. Тому є ймовірність, що вона буде працювати і не на таргетних дільницях, а це загрожує серйозними непередбачуваними наслідками для дитини, які можуть проявитися через багато років. Крім того, ці генетичні зміни можуть бути передані майбутнім поколінням.

У багатьох країнах (переважно у Західній Європі) вже введені заборони на редагування геному людських ембріонів.