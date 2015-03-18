Содова збільшує відсоток жирового прошарку

Люди, що п'ють дієтичну газовану воду, за 9 років набирають в три рази більше абдомінального жиру, ніж люди, які не вживають газовану воду. Такий результат дослідження медичних даних 749 людей 65 років і старше. Вчені запитували у людей, скільки банок содової ті випивали в день, відзначає meddaily.ru з посиланням на Time.

Так, люди, які не пили газовану воду, набирали за час дослідження приблизно 2 сантиметри в об'ємі талії. А ось любителі газованої води - 8 сантиметрів. Якщо людина час від часу пила газовану воду, то набирала майже 5 сантиметрів. Тобто жир відкладався в більшій мірі в ділянці талії. Саме вісцеральний жир (відкладення, які залягають в талії навколо органів) підвищує ризик серцево-судинних захворювань, запалення і діабету 2 типу.

Притому, набір жиру в талії був особливо видний у людей, що вже мали зайву вагу. Якщо ж людина в групі ризику серцево-судинних захворювань і має високий Індекс маси тіла, то ймовірність реальних проблем зі здоров'ям зростає в 2-3 рази.

Содова без цукру містить сполуки, які солодші простого цукру в 200-600 раз. Організм звикає до того, що солодкий смак означає споживання енергії у формі калорій. Якщо ці калорії не спалюються, то вони перетворюються на жирові відкладення. Але штучні підсолоджувачі послаблюють організм і в мозку виникає зв'язок "калорії - насолода". Це призводить до тяги до солодких продуктів і набору ваги.