Обмін фотографіями в соцмережах заважає насолоджуватися життям

Для свого дослідження письменники Джозеф Гренні і Девід Максфілд опитали 1623 людини. Вони хотіли з'ясувати, як соціальні мережі впливають на життя людей. Девід Максфілд вирішив вивчити дану тему після того, як зрозумів, що у відпустці приділяв більше уваги фотографуванню, а не самим моментам і враженням, пише meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times. Дослідники назвали цей феномен "трофейного полювання".

Мисливці за трофеями не прагнуть отримати враження і не намагаються зробити фото на пам'ять. Їм потрібні трофеї, які вони зможуть показати іншим людям. Приблизно 58% учасників дослідження поскаржилися на те, що в гонитві за вдалим кадром для соцмереж вони забули порадіти пережитим моментам. 91% опитаних бачили, як туристи упускали пам'ятні моменти, тому що були занадто зайняті, намагаючись зробити або обмінятися фотографіями місць, які відвідували.

Інші учасники розповіли про неетичну або ризиковану поведінку тих, хто намагався зробити гарне фото. Один з респондентів відчитував свого сина, і той влаштував істерику. Це здалося учаснику дослідження смішним, і він вирішив відчитати сина ще раз, щоб зняти все на відео і викласти в Instagram. Дослідники радять людям концентруватися на своїх відчуттях і враженнях, а не гнатися за трофеями.