Вчені винайшли ліки від розсіяного склерозу

Вчені створили препарат, який здатний запобігти розвитку розсіяного склерозу у 50% випадків, повідомляє Газета.ру з посиланням на журнал Nature Communications.

Розсіяний склероз - це хронічне аутоімунне захворювання, при якому руйнується біла речовина головного і спинного мозку. На сьогодні не існує препаратів, здатних боротися з розсіяним склерозом, так само, як немає і жодного задокументованого позбавлення від хвороби.

Вчені стверджують, що їм вдалося створити препарат, який здатний запобігти розвитку розсіяного склерозу у 50% випадків. Ліки, що отримало назву WEHI-345, уповільнюють вироблення цитокінів, гормонів, які є нормальною реакцією організму на появу запалення в головному або спинному мозку, однак, коли цитокінів стає занадто багато, вони провокують розвиток розсіяного склерозу.

Лікарі заявили, що під час експериментів вони починали застосовувати препарат одразу ж після появи перших ознак розсіяного склерозу. У половині випадків ліки запобігали розвитку хвороби. Дослідники планують і далі працювати над препаратом, покращуючи його і вивчаючи його властивості.