Американці відмовляються від кави на користь чаю

Американці почали відмовлятися від кави на користь чаю, повідомляє Газета.ру з посиланням на The Financial Times з посиланням на щорічне дослідження національної асоціації кави США. 59% жителів країни заявили, що щодня випивають чашку кави, тоді як в 2014 році цей показник становив 61%, а в 2013 році - 63%.

Як зазначає газета, США є найбільшою країною в світі, яка вживає каву, і за словами аналітиків, кава залишається домінуючим гарячим напоєм в Штатах. Проте все більше американців, особливо молодих, воліють пити чай: якщо в 1990 році загальна вартість проданого в США чаю становила $2 млрд, то в 2014 році вона перевищила $10 млрд.

Президент асоціації чаю США Пітер Гоггі зазначив, що така тенденція особливо помітна серед молодих американців віком 16-26 років. За словами Гоггі, очевидно, що ідея про користь чаю для здоров'я отримала поширення.