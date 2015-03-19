Прослуховування класичної музики збільшує активність мозку
Музика Моцарта пригнічувала активність генів, пов'язаних з нейродегенерацією - прогресуючою втратою структури або функціонування нейронів
Група фінських досліджень з Університету Гельсінкі визначила взаємозалежність між прослуховуванням класичної музики і активність певних генів мозку.
Виявилося, що деякі твори Моцарта збільшують активність певних генів мозку, пише uaparty.com.
Як виявилося, класична музика має здатність уповільнити розвиток деменції.
Пацієнти, яким давали прослухати уривки з творів Моцарта, демонстрували генну активність в зонах мозку, що відповідають за пам'ять і навчання.
Крім цього, музика впливала на активність генів, пов'язаних з хворобою Паркінсона. Втім, встановлено, що подібні зміни в мозку відзначаються тільки у людей, досить освічених в музичному плані, які прослуховують музику регулярно. Іншими словами, байдужим до класичної музики жертвам деменції терапія Моцартом навряд чи допоможе.
Деменція( від латинського слова ",dementi",що означає"божевілля") - набуте недоумство, стійке зниження пізнавальної діяльності з втратою в тій чи іншій мірі раніше засвоєних знань і практичних навичок і утрудненням чи неможливістю придбання нових.