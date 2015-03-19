Прослуховування класичної музики збільшує активність мозку

Група фінських досліджень з Університету Гельсінкі визначила взаємозалежність між прослуховуванням класичної музики і активність певних генів мозку.

Виявилося, що деякі твори Моцарта збільшують активність певних генів мозку, пише uaparty.com.

Як виявилося, класична музика має здатність уповільнити розвиток деменції.

Пацієнти, яким давали прослухати уривки з творів Моцарта, демонстрували генну активність в зонах мозку, що відповідають за пам'ять і навчання.

Крім цього, музика впливала на активність генів, пов'язаних з хворобою Паркінсона. Втім, встановлено, що подібні зміни в мозку відзначаються тільки у людей, досить освічених в музичному плані, які прослуховують музику регулярно. Іншими словами, байдужим до класичної музики жертвам деменції терапія Моцартом навряд чи допоможе.

Деменція( від латинського слова ",dementi",що означає"божевілля") - набуте недоумство, стійке зниження пізнавальної діяльності з втратою в тій чи іншій мірі раніше засвоєних знань і практичних навичок і утрудненням чи неможливістю придбання нових.