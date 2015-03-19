Бойовики «Ісламської держави» вимагають від звільнених з полону українських медиків лікувати їхніх поранених

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на світові ЗМІ.

Повідомляється, що один з полонених, лікар з Узбекистану, розповів журналістам, що в обмін на безпеку від медиків вимагають залишитись у місті та лікувати поранених бойовиків.

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Зазначається, що 15 громадян України були у групі лікарів, які, за інформацією американського телеканалу CNN, чекали на автобус. Той мав відвезти їх з Сірта до Тріполі. Під час штурму лікарні медиків взяв в полон загін з 30 бойовиків. Всього у групі було 20 лікарів-іноземців.

Лікарі планували залишити місто саме через погіршення умов безпеки.

Наразі контакт із лікарями підтримують представники української дипломатичної місії в Лівії. Дипломати також кажуть, що намагаються допомогти українським громадянам знайти безпечну можливість виїхати з цієї північно-африканської держави.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня у переданому УНІАН коментарі речника МЗС України Євгена Перебийноса інформувалось, що 15 українських лікарів у Лівії, які були викрадені озброєними особами, що пов’язані з так званою «Ісламською державою Іраку та Леванту», звільнено та повернуто до місця їх попереднього перебування.

Українські лікарі працювали у лівійській лікарні «Ібн Сіна».

Перебийніс повідомив також, що українська сторона звернулася до відповідних лівійських органів з вимогою гарантувати безпеку наших громадян під час їх перебування на території країни та сприяти їх виїзду за межі Лівії у разі виявлення ними такого бажання.

Дипломатичне представництво України в Лівії підтримує з українськими лікарями постійний зв’язок та вживає заходів з метою створення необхідних умов для їх евакуації з лівійської території, наголосив речник МЗС.