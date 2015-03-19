Чим шкодять рецепти страв з кулінарних телешоу

Нове дослідження, проведене в Корнельському університеті, показало, що жінки, які готують за рецептами з кулінарних шоу, важать більше за тих, хто дивиться такі шоу для розваги і не користується показаними рецептами. Вчені опитали 501 жінку у віці від 20 до 35 років. Учасниці розповіли, що вони зазвичай готували і звідки брали рецепти, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Ті жінки, які записували рецепти з кулінарних шоу і часто готували за ними, важили в середньому на 5 кілограмів більше, ніж ті, хто дивився подібні телешоу, але готував нечасто, і ті, хто просив рецепти у знайомих або шукав їх в журналах та Інтернеті. За словами вчених, рецепти, якими користуються в телешоу, не особливо корисні для здоров'я.

Жінки, які дивляться такі шоу, додавати в страви багато шкідливих інгредієнтів і думати, що готувати великі порції - це нормально. Фахівці не радять господиням користуватися рецептами з телешоу. Можна змінювати їх так, щоб вони стали більш корисними, або шукати рецепти в інших джерелах.