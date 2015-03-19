Щодня в Європі туберкульозом інфікується 1000 людей - ВООЗ

У цьому столітті Європейському регіону швидше за все не вдасться перемогти туберкульоз, інформує Reuters. Такий прогноз зробили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), підкресливши, що щодня в Європі туберкульоз інфікується близько 1000 осіб.

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Щоб досягти елімінації туберкульозу до 2050 року, урядам країн Європейського регіону необхідно в два рази збільшити щорічні показники щодо скорочення числа нових випадків захворювання. Особливу стурбованість ВООЗ викликає поширення туберкульозу з множинною лікарською стійкістю.

За оцінками ВООЗ, в 2013 році на туберкульоз захворіло 360 тис. жителів європейського регіону, з них 65 тис. було зареєстровано на території Європейського союзу і Європейської економічної зони. Варто відзначити, що Європейський регіон ВООЗ об'єднує 53 країни з загальним населенням в 900 млн осіб.

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Всього в світі у 2013 році було інфіковано 9 млн осіб, також було зареєстровано 1,5 млн летальних випадків захворювання. Що стосується туберкульозу з множинною лікарською стійкістю, то ВООЗ зафіксувала близько 480 тис. таких випадків. Більше половини хворих проживають в Індії, Китаї і Російській Федерації.