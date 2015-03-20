Чашка кави допоможе жінці раціонально мислити в стресовій ситуації

Учені з Великобританії радять дамам пити каву, якщо ситуація заходить в глухий кут. Стрес заважає мислити раціонально, але кава може допомогти жінцісконцентруватися.

В ході експерименту вчені вивчали реакції чоловіків і жінок. Добровольці пили звичайну каву і каву без кофеїну, пише toneto.net.

Потім вчені організували стресову ситуацію. Після такої ситуації експерти змусили учасників дослідження вирішити тести на логіку та головоломки.

Результати показали, що жінки, які пили звичайну каву, швидше за всіх впоралися із завданням.

Саме кофеїн допоміг їм включити логічне мислення. Проте на чоловіків кава має протилежний вплив.

Вчені радять не зловживати кавою, щоб не нашкодити організму.