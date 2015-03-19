Берегти серце потрібно з дитинства

Зазвичай, про здоров'я серця замислюються ті, у кого воно вже похитнулася. Зберегти нормальну роботу серця простіше, ніж відновлювати її, пише Здоров'я. Це слід починати робити вже в дитинстві, і це підтверджується науковими дослідженнями.

Більшість дітей народжується зі здоровим серцем і нормальним артеріальним тиском. Потім, в основному через неправильне харчування, баланс порушується. Про це говорять автори дослідження в журналі Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. Тому так важливо прищеплювати дітям потяг до здорового способу життя.

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Вчені виміряли 4 найважливіших компоненти здоров'я серця і судин (індекс маси тіла, раціон, артеріальний тиск і рівень холестерину) у 8961 дітей 2-11 років, які брали в 2003-2010 роках участь у Національній програмі перевірки здоров'я і харчування (NHANES). У 99% учасників хоча б один параметр випадав з рамок норми. Найчастіше цим параметром виявлялася дієта: всього 10% дітей їли вдосталь овочів, фруктів, риби і злаків. Дев'ять десятих респондентів споживали надто багато солі, і більше половини захоплювалися газованою водою, отримуючи від неї більше 450 ккал у тиждень. 30% дітей мали зайву вагу, а у 40% спостерігали підвищений рівень холестерину. При цьому артеріальний тиск у більшості учасників дослідження залишався нормальним - мабуть, в силу того, що дитячий організм здатний краще чинити опір негативним впливам середовища і відновлюватися.

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Звичайно, дослідження можна було б зробити більш повним і точним. Для цього можна було використовувати не «дорослі» критерії правильного раціону і вимірювати фізичну активність учасників, щоб оцінити їх реальну потребу в калоріях. Однак загальний висновок про те, що треба піклуватися про здоров'я серця і судин замолоду, залишається в силі.