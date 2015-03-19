Довжина пальців вкаже на симптоми шизофренії

Визначати здоров'я, інтелект і сексуальну орієнтацію за розміром частин тіла - поганий і антинауковий тон. Проте в новому дослідженні ризику шизофренії і довжини пальців під висновки підводять біологічну базу, пише Здоров'я.

Гормони, у тому числі статеві, впливають на нас ще до народження. Судячи з усього, якщо у чоловіка вказівний палець коротший за безіменний, на нього в утробі діяло дуже багато тестостерону. Це означає, що за вагітності стався гормональний дисбаланс, а подібні явища часто впливають на психічний та фізичний розвиток плода. Тому у 103 пацієнтів, хворих на шизофренію,виявили чіткий зв'язок між співвідношенням довжини 2го і 4го пальців і ступенем прояву симптомів хвороби. Крім того, по тому, наскільки різнилася довжина пальців на лівій і правій руках, часто можна було визначити, які симптоми у хворого - позитивні (галюцинації) або негативні (апатія, втрата мотивації). У 100 здорових чоловіків у складі контрольної групи вказівний палець був, як правило, не коротше безіменного.