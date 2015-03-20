Популярні ліки для сердечників приводять до діабету

Потужний статин, розувастатин, добре знижує рівень холестерину, але підвищує ризик діабету, попереджають лікарі. Американська правозахисна організація Public Citizen's Health Research Group намагається домогтися заборони цього засобу вже 10 років, але, правда, через підвищений ризик виникнення проблем з м'язами і нирками, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Між тим, статини - одні з найбільш популярних препаратів. Вони знижують ризик хвороби серця, серцевого нападу та інсульту. Відомо: спочатку розувастатин схвалили як засіб, що запобігає серцевому нападу у певній групі людей (ці люди не реагували на інші статини), після вивчення результатів експерименту, який був завершений достроково.

Але є більш достовірні дослідження, які доводять, що розувастатин (Crestor) підвищує ризик діабету на 25%. Тільки в Штатах Crestor став одним з найбільш часто призначуваних ліків за останній рік. На нього припадає 4% всіх призначень статинів. Так як у препарату в 2016 році закінчується патент, його супротивники сподіваються, що продажі знизяться.