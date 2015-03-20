Фахівці закликають батьків не викладати фото дітей у соцмережах

Багато батьків хочуть поділитися сімейними історіями з друзями. Вони викладають в соцмережах фото, відео і іншу інформацію. Вчені з Мічиганського університету вважають, що в такій поведінці більше шкоди, ніж користі. Це може завдати дітям емоційний збиток, розповідає meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Рано чи пізно діти виростають і починають самі використовувати соціальні мережі. До того ж, для деяких маленьких дітей батьки самі створюють сторінку. Дослідники намагалися з'ясувати, до чого призводить розміщення подробиць життя дітей в соціальних мережах. З одного боку, багато батьків вважають соцмережі корисними. Однак деякі вважають, що ті порушують безпеку і конфіденційність.

Недавнє опитування показало, що близько 70% батьків дітей у віці 4 років і молодших користувалися соціальними мережами для того, щоб запитати поради у інших батьків. Приблизно 62% така практика допомогла впоратися з проблемами. Тим не менш, через деякі фотографії або відео діти в більш пізньому віці відчувають незручність, оскільки вони дуже особисті. Тому дослідники закликають батьків враховувати інтереси своїх дітей і ділитися з іншими далеко не всією інформацією.