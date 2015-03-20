Парламент Франції схвалив законопроект щодо глибокої седації для термінальних хворих

Депутати національних зборів Франції схвалили законопроект, що дозволяє термінальним хворим відмовитися від лікування і попросити ввести їх у стан глибокої безперервної седації, інформує Reuters.

Члени нижньої палати парламенту підтримали законопроект більшістю голосів за прийняття документа виступили 436 осіб, проти нього висловилися 34 члена. Очікується, що законопроект буде остаточно затверджений Сенатом у травні або червні цього року.

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На думку критиків документа, глибока седація до моменту смерті пацієнта є замаскованою формою евтаназії. Водночас чимало фахівців стверджують, що процедура седації не має нічого спільного з евтаназією, що призводить до смерті хворого в заздалегідь запланований час.

У минулому році в Бельгії була легалізована дитяча евтаназія. Згідно з документом, право на евтаназію мають неповнолітні пацієнти, якщо їх біль нестерпний і немає способів його полегшити, а їх хвороба призведе найближчим часом до смерті. У документі обмовляється, що діти повинні бути в здоровому глузді, а психологи зобов'язані підтвердити розуміння дитиною серйозності рішення. Батьки також повинні дати свою згоду.