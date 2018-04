Вчені змогли перетворити ракові клітини на макрофаги

Отримані ними результати опубліковані у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише remedium.ru.

За словами дослідників, вони проводили досліди з подовження життя культури злоякісних клітин, виділених з організму пацієнта, яка мала В-клітинний гострий лімфобластний лейкоз з експресією Філадельфійської хромосоми (Ph-позитивний). З цією метою вчені впливали на пухлинні клітини різними способами у випадковому порядку, поки один з дослідників не помітив початок фізичної трансформації деяких клітин в культурі. При подальшому спостереженні було з'ясовано, що ці клітини перетворилися на макрофаги, здатні до нормального функціонування - захоплювати і знищувати бактерії.

Подальші досліди на мишачій моделі продемонстрували, що трансформовані клітини не викликали розвитку злоякісного захворювання у осіб з ослабленою імунною системою.

За словами авторів відкриття, наукові роботи в майбутньому можуть допомогти пацієнтам з В-клітинним гострим лімфобластним лейкозом.

Гострий лімфобластний лейкоз - злоякісне захворювання системи кровотворення, що характеризується неконтрольованою проліферацією незрілих лімфоїдних клітин.