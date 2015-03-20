У Гвінеї знову збільшується кількість хворих, інфікованих лихоманкою Ебола

17:39, 20 березня 2015
Зарубіжні новини
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Кількість імовірних випадків захворювання на лихоманку Ебола в Гвінеї за місяць зросла у понад два рази

Эбола, Либерия / REUTERS

Про це заявив міністр охорони здоров'я Гвінеї, пише Reuters.

За офіційними даними, зараз на лікуванні перебуває 91 пацієнт з підтвердженою і передбачуваною лихоманкою Ебола. У лютому у лікарнях перебувало 39 осіб.

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