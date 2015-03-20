У Гвінеї знову збільшується кількість хворих, інфікованих лихоманкою Ебола

Кількість імовірних випадків захворювання на лихоманку Ебола в Гвінеї за місяць зросла у понад два рази

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