У Гвінеї знову збільшується кількість хворих, інфікованих лихоманкою Ебола
17:39, 20 березня 2015Зарубіжні новини
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Кількість імовірних випадків захворювання на лихоманку Ебола в Гвінеї за місяць зросла у понад два рази
REUTERS
Про це заявив міністр охорони здоров'я Гвінеї, пише Reuters.
За офіційними даними, зараз на лікуванні перебуває 91 пацієнт з підтвердженою і передбачуваною лихоманкою Ебола. У лютому у лікарнях перебувало 39 осіб.
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