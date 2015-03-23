Жителям Сьєрра-Леоне заборонили покидати будинки через Еболу
11:18, 23 березня 2015Зарубіжні новини
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Президент Сьєрра-Леоне Ернест Бай Корома заборонив всім жителям країни залишати свої будинки протягом трьох днів з метою зупинити поширення лихоманки Ебола
REUTERS
Про це повідомляє ВВС.
У четвер уряд країни повідомляло, що заборона може бути введена лише в деяких регіонах країни: в столиці і в північних провінціях.
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Розпорядження президента є частиною загальнонаціональної кампанії проти поширення Еболи, яка повинна тривати чотири тижні.
Загальне число жертв лихоманки в Сьєрра-Леоне на цей момент становить близько 3700 чоловік. Всього від епідемії померло більше десяти тисяч чоловік.
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