Жителям Сьєрра-Леоне заборонили покидати будинки через Еболу

Про це повідомляє ВВС.

У четвер уряд країни повідомляло, що заборона може бути введена лише в деяких регіонах країни: в столиці і в північних провінціях.

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Розпорядження президента є частиною загальнонаціональної кампанії проти поширення Еболи, яка повинна тривати чотири тижні.

Загальне число жертв лихоманки в Сьєрра-Леоне на цей момент становить близько 3700 чоловік. Всього від епідемії померло більше десяти тисяч чоловік.