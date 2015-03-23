American Journal of Preventive Medicine опублікував результати дослідження, яке перевіряло зв'язок між професією і схильністю до самогубства, пишуть Новини Ізраїлю.

Епідеміолог Хоуп Тисман проаналізувала 1719 випадків суїциду, що відбулися у період з 2003 по 2010 рік, і виявила зв'язок між робочим місцем і ймовірністю самогубства, і склавши список професій, які підвищують ризик суїциду.

Очолюють список співробітники служб порятунку і правоохоронних органів - пожежники, поліцейські, приватні детективи або охоронці, а також військові/ Легкий доступ до зброї і постійний стрес робить представників цих професій вразливими до суїциду.

На другому місці - фермери, рибалки та лісничі, багато часу проводять без спілкування.

Далі йдуть ремонтні працівники, включаючи сантехніків, працівників автомайстерень і т. д. За версією дослідників, ця група працівників часто піддається впливу шкідливих хімікатів.

На четвертому місці - водії і працівники сфери транспортування вантажів, на п'ятому - працівники фінансового сектору, на шостому - будівельні робітники.

Згідно з дослідженням, аж до 2007 року в США кількість суїцидів, пов'язаних з роботою, неухильно знижувалaся до 2007 року, після чого різко зросла кількість суїцидів. Дослідження також виявило, що майже всі випадки суїциду у віковій групі 64-75 років пов'язані з роботою.