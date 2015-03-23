Висококалорійний сніданок знижує загальний рівень глюкози у діабетиків

У таких людей підвищення рівня цукру у крові (у відповідь на прийом їжі) є основним симптомом і може призводити до судинних ускладнень, що представляє смертельну небезпеку, пише Медпортал.

Читайте такожПродукти, що прискорюють обмін речовин в організмі

Міжнародне дослідження на базі Університету Тель-Авіва (Tel Aviv University - TAU), опубліковане в журналі Diabetologia, пропонує новий підхід до пом'якшення цього ефекту і врівноваженню денного рівня глюкози. Вчені вважають, що діабетикам слід з'їдати висококалорійний сніданок, а калорійність обіду і вечері, навпаки, скорочувати. «Ми виявили, що більша кількість калорій під час сніданку, коли глюкозний відгук на їжу найменш сильний, і вживання меншої кількості калорій на вечерю значно знижує як глюкозні піки після їжі, так і середній денний рівень глюкози», - розповіла професор TAU Даніела Якубовіц.

Читайте такожГіпоглікемічні препарати можуть підвищувати ризик серцевої недостатності у пацієнтів з діабетом

У дослідженні брали участь 8 чоловіків та 10 жінок у віці від 30 до 70 років з діабетом 2-го типу. Пацієнтам на тиждень призначалася одна з двох рівних за загальною калорійністю дієт. При цьому «дієта Б» складалася з сніданку приблизно на 700 ккал, обід - близько 600 ккал, вечері приблизно на 200 ккал. «Дієта Д» - сніданок на 200 ккал, обід на 600 ккал і вечеря на 700 ккал. Шість днів всі пацієнти харчувалися вдома, на сьомий - в лабораторії, де натщесерце і далі протягом дня бралися аналізи крові. Через два тижні пацієнти міняли дієту (з Д на Б і навпаки), і тести повторювалися.

Результати дослідження показали, що рівень глюкози в крові після їди був на 20% нижче у пацієнтів на дієті Б порівняно з особами на дієті Д.