Жага влади призводить до серцево-судинних захворювань

Такі якості, як амбіційність, допомагають піднятися вгору по кар'єрних сходах. Однак надмірне прагнення до лідерства небезпечне для здоров'я. Дослідники з Університету Юти опитали 500 студентів останнього курсу. Фахівці порівнювали вороже-домінуючий стиль спілкування з дружньо-домінуючим, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Студенти, які увійшли у вороже-домінуючу групу, повідомили про високий рівень міжособистісного стресу і своєї ворожості. Дружньо-домінуючі учасники, як правило, вважали себе вищими за соціальним статусом. Обидва стилі були пов'язані з жагою влади. Психологи виміряли артеріальний тиск 180 студентів під час напружених розмов з іншими людьми, яких попросили вести себе шанобливо або владно.

У студентів з вороже-домінуючої групи підвищувався артеріальний тиск у процесі спілкування з владним співрозмовником, але не з тим, який ставився до них з повагою. Між тим, високий артеріальний тиск - один з основних факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

В іншому дослідженні фахівці вивчили 94 молоді подружні пари. У чоловіків вороже-домінуючий стиль виявився пов'язаним з підвищеним артеріальним тиском (він реєструвався протягом дня за допомогою спеціального пристрою). У жінок такої кореляції вчені не виявили. Дружньо-домінуючий стиль у жінок був пов'язаний зі зниженим артеріальним тиском, а у чоловіків - ні.

Також у дослідженні брали участь 154 подружні пари (середній вік - 63 роки). Серед них дружньо-домінуючий стиль виявився пов'язаний з низьким рівнем сімейних конфліктів і високим рівнем підтримки. Вороже-домінуючий стиль був пов'язаний зі зниженням еластичності артерій, великою кількістю конфліктів і низьким рівнем підтримки. Вчені радять ворожим людям працювати над своїм характером.